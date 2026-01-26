logo pulso
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Invitan a parejas a casarse en febrero

Por Leonel Mora

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a parejas a casarse en febrero

Conforme se acerca febrero, más parejas en Villa de Pozos se muestran interesadas en participar en el evento de Matrimonios Colectivos que organiza el Sistema Estatal DIF en conjunto con los DIF municipales y las oficialías del Registro Civil del Estado para el próximo viernes 13 de dicho mes.

En Pozos, la titular de la Oficialía Primera del Registro Civil, María de la Luz Camarillo Morquecho, precisó que, a la fecha, ya se tienen registradas 24 parejas que desean formalizar su vínculo, además de que hay algunas parejas igualitarias en proceso de confirmación.

La funcionaria reiteró que el trámite de inscripción al programa es gratuito y que las parejas interesadas tienen como fecha límite el miércoles 11 de febrero para entregar su documentación y completar su solicitud de inscripción en la oficina del Registro Civil más cercana a su domicilio en horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Entre los requisitos necesarios se incluyen actas de nacimiento certificadas, credenciales para votar (INE), comprobantes de domicilio, dos testigos por cada contrayente con copia de su identificación oficial, certificado médico y resultados de análisis prenupciales, garantizando así un acto legal respaldado por el Concejo  de Villa de Pozos.

