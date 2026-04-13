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IP de Matehuala busca el apoyo de la Iglesia

Por Martín Rodríguez

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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IP de Matehuala busca el apoyo de la Iglesia

Todas las cámaras empresariales en el Altiplano buscarán un encuentro con el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, designado por el papa León XIV administrador apostólico de la diócesis de Matehuala, para pedir apoyo en el restablecimiento de la seguridad y el respeto a la vida, la seguridad en la ciudad de Matehuala, la pacificación y la recuperación de la armonía y la paz. 

Los organismos empresariales buscarán que también se refuercen las condiciones de bienestar social, el establecimiento de programas de coordinación entre empresarios y la iglesia católica para conseguir medidas preventivas de la violencia y las adicciones, además de acciones concretas para la rehabilitación de adictos.

Para ese efecto, la Coparmex Matehuala convocará a una primera reunión para tomar acuerdos, en la que se espera la asistencia de todas las presidencias de los organismos empresariales. 

Las principales organizaciones son la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, colegios de profesionistas y las instituciones que se quieran sumar. 

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El presidente del organismo empresarial, Juan Carlos Salazar Viesca, confirmó los términos de la convocatoria y dijo que también buscarán coordinar con la Iglesia la preservación de un centro histórico remodelado, ordenado, limpio y sin comercio en la vía pública.

Se pretende que los objetivos sean alcanzados a más tardar en el 30 aniversario de la toma de posesión del primer obispo, que se cumple en 2027.

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