Irán acusa a EU de actuar como "piratas" y "terroristas"

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, acusó este lunes a Estados Unidos de actuar como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los Estados Unidos están actuando como piratas y terroristas que atacan a buques mercantes mediante la coacción y la intimidación, secuestrando a la tripulación, confiscando el barco y tomando a los tripulantes como rehenes", aseguró el diplomático en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Embajador iraní acusa bloqueo naval Estados Unidos

Iravani también arremetió contra los países que hoy participaron en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la protección y la seguridad de las vías navegables en el ámbito marítimo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es lamentable que algunos miembros ignoren deliberadamente la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo marítimo que amenaza la navegación internacional", criticó.

Según Saeid, las medidas iraníes en el estrecho de Ormuz, donde la nación persa mantiene un estricto control, tienen como objetivo "lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de seguridad del Estado y la continuidad de la navegación segura" en esta ruta, "en un entorno de alto riesgo y volátil".

Medidas y acusaciones en el estrecho de Ormuz

El iraní subrayó que el país norteamericano impuso un bloqueo marítimo y ha "llevado a cabo acciones ilegales", incluyendo la incautación de buques mercantes iraníes en aguas internacionales y la detención de la tripulación.

Además, enfatizó que Irán no forma parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, por lo que "no está obligado por sus disposiciones basadas en el territorio".

Durante su intervención previa ante el Consejo, aseguró que Irán ha tomado "medidas prácticas" coherentes con el derecho internacional para atender las nuevas amenazas contra la navegación segura y mantener el paso constante de buques.

"La responsabilidad ante toda interrupción, obstrucción u otra interferencia con vías marítimas en el Golfo Pérsico y en el estrecho radica directamente en Estados Unidos y sus patrocinadores, cuya acción y estabilización han crispado tensiones y han hecho decaer la seguridad marítima y la libertad de navegación", aseveró.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, y este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.