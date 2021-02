Irresponsable que AMLO insista en no usar cubrebocas: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, señaló como inadmisible y una falta de respeto a la ciudadanía que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en no usar cubrebocas porque "ya no contagia".

Al reaparecer este lunes en sus conferencias mañaneras luego de recuperarse de Covid-19, López Obrador declaró que no usaría cubrebocas, porque Zambrano indicó que el Presidente vuelve a poner el mal ejemplo a la ciudadanía desde el Gobierno.

El líder del PRD indicó que es su terquedad la que lo ha llevado a situar la batalla en el terreno de lo político y no a una solución de fondo de la crisis sanitaria en nuestro país.

"Esto expresa una enorme irresponsabilidad que raya en lo criminal, decir que no va a obligar a que se use el cubrebocas cuando está comprobado en nuestra experiencia personal y en muchas partes del mundo que su uso pudo haber salvado la vida de miles de personas de perder la vida", explicó Zambrano Grijalva.

Mencionó que pareciera que López Obrador está llevando la pandemia a una permanente confrontación política, diciendo en repetidas ocasiones que "usaré el tapabocas cuando no haya corrupción" o lo que hoy dice de que en México no hay autoritarismo y "está prohibido prohibir", por ello no es ni será obligatorio su uso.

El líder perredista indicó que aun cuando México sufrió una segunda ola de contagios durante enero, López Obrador continúa en la ruta de tomar malas decisiones y recalcó que quedará marcado como un Gobierno que no supo enfrentar la peor crisis de salud que han vivido los mexicanos en los últimos 100 años.

"Tanto el presidente de la República como el subsecretario Hugo López-Gatell no han respetado la medida y en todas sus apariciones públicas expresan o relativizan la eficacia de su uso, cuando la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado su uso, a fin de que la población se proteja de forma más efectiva durante la pandemia", dijo Jesús Zambrano.

Además, informó que con los últimos datos oficiales del Covid-19 en nuestro país, que ha dejado casi dos millones de contagios y alrededor de 170 mil defunciones, el Presidente de la República minimiza y se burla permanentemente de los mexicanos, evidenciando su terquedad y sosteniendo que el uso de la mascarilla no es indispensable.

Zambrano reiteró que el primer cambio de la estrategia debe ser la renuncia de López-Gatell, que cada vez demuestra no solo su negligencia sino su falta de sensibilidad y respeto hacia los mexicanos.

"En lugar de reconsiderar la estrategia después de que ya se enfermó y de que han muerto ya casi 170 mil personas con un repunte de la pandemia el pasado mes de enero, con contagios enormes, que el presidente se niegue a reconsiderar su estrategia y modificarla, es una grave irresponsabilidad, es inadmisible y una falta de respeto", finalizó el líder del PRD.