Juan Carlos Machinena ya casi es candidato

A las 00:01 horas de este martes 16 de febrero de 2021, Juan Carlos Machinena Morales se registró como aspirante a la gubernatura del estado por el Partido Fuerza por México (FXM), ante la presencia de autoridades electorales y de la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Laura Elena Fonseca.

La Secretaría Ejecutiva del Ceepac recibió la documentación del aspirante Juan Carlos Machinena Morales y le hizo entrega de una constancia.

A las afueras del Ceepac, Machinena Morales explicó que decidió registrarse en los primeros minutos de este martes 16 de febrero, porque "es muy importante en la vida ser los primeros y así seguirá el camino hacia la gubernatura de San Luis Potosí, buscamos recuperar esos primeros sitios", señaló.

Dijo que San Luis es un eje importante para el desarrollo del país y no hay que perder ni un minuto.

Agregó que a lo largo de su carrera política y como servidor público ha recorrido el estado por años, por lo que no es un improvisado. "Es un caminar de años construyendo vivienda en todo el estado, escuelas en todo el estado, se necesita experiencia para gobernar. No se puede aspirar a gobernar cuando no se conoce el territorio".