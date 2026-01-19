Jubileo 2025, celebración de esperanza: arzobispo

Según el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero, la enseñanza jubilar de 2025 deberá llamar a todos los potosinos a entender que finalmente somos misioneros, y es precisamente ahí donde está la parte enriquecida de la celebración de los peregrinos de esperanza.

Recordó que en el jubileo del año 2000, siendo arzobispo Don Luis Morales Reyes, fue celebrado un jubileo dedicado al perdón y la reconciliación, la unidad y el diálogo y la superación de divisiones históricas, con énfasis en la celebración a los jóvenes. Fue un jubileo diferente al objetivo del año jubilar 2025, que permitió forjar peregrinos de esperanza, este último, jubileo que en San Luis Potosí encabezó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe a lo largo del año pasado.

Dijo que en el jubileo 2025 vio muy animado todo, pero en aquella ocasión se tuvo que trabajar con el hecho de que era la primera vez que la Arquidiócesis desarrollaba su propio jubileo, el que corresponde al año 2000.