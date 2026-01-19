logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jubileo 2025, celebración de esperanza: arzobispo

Por Martín Rodríguez

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A

Según el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero, la enseñanza jubilar de 2025 deberá llamar a todos los potosinos a entender que finalmente somos misioneros, y es precisamente ahí donde está la parte enriquecida de la celebración de los peregrinos de esperanza.

Recordó que en el jubileo del año 2000, siendo arzobispo Don Luis Morales Reyes, fue celebrado un jubileo dedicado al perdón y la reconciliación, la unidad y el diálogo y la superación de divisiones históricas, con énfasis en la celebración a los jóvenes. Fue un jubileo diferente al objetivo del año jubilar 2025, que permitió forjar peregrinos de esperanza, este último, jubileo que en San Luis Potosí encabezó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe a lo largo del año pasado.

Dijo que en el jubileo 2025 vio muy animado todo, pero en aquella ocasión se tuvo que trabajar con el hecho de que era la primera vez que la Arquidiócesis desarrollaba su propio jubileo, el que corresponde al año 2000.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA
    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA

    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA

    SLP

    Redacción

    Pláticas sobre riesgos digitales y convivencia escolar.

    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas
    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas

    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas

    SLP

    Rolando Morales

    Exigen al Gobierno reactivar mesas de trabajo y aclarar retrasos en vialidades

    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras
    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras

    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras

    SLP

    Rolando Morales

    Avenidas intervenidas por Seduvop siguen sin pasar al control municipal.

    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital
    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital

    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital

    SLP

    Rolando Morales

    Prioridades y criterios para el desarrollo de obras urbanas en San Luis Potosí.