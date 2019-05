Jucopo no perdonará peculado a ex diputado

Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) recibieron ayer del Congreso estatal la promesa de que no se otorgará el perdón al ex diputado Mariano Niño Martínez, vinculado a proceso por peculado, así como de no llegar a acuerdo reparatorio alguno.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo sesionó este jueves de manera previa a la sesión plenaria, y aunque inicialmente se negó la entrada a los miembros del FCA, luego se autorizó la entrada a una comisión de cinco representantes que incluyó a Manuel Nava Calvillo y Lupillo González.

Pasadas las 10:00 de la mañana, los personajes salieron e informaron el resultado, señalando que la decisión de la Jucopo es importante porque fija el precedente para todos los demás casos de ex diputados y ex diputadas denunciados por malos manejos del erario.

"Si le hubieran dado el perdón a Niño Martínez, hubieran abierto la puerta a todos los demás, y cabe recordar que están pendientes, al menos, 19 denuncias más", dijo Lupillo González.

De parte de la Jucopo estuvieron presentes Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Rolando Hervert Lara y Mauricio Ramírez Konishi.

Quintanar Sánchez deslizó la posibilidad de aceptar que los datos de presuntos beneficiarios de programas sociales de la Legislatura pasada puedan conocer por los miembros del FCA o por cualquier otro ciudadano.

El Frente contactará al área jurídica del Congreso del Estado para corroborar que la promesa de la Jucopo quede formalizada en el papel y se refleje en el proceso legal del ex legislador Mauricio Niño vinculado a proceso.