Jucopo prometió que no habría acuerdo reparatorio con Mariano Niño: FCA

Si bien en un momento se negó la entrada al Frente a la sesión de la Jucopo, al final entró una comisión de cinco representantes, incluyendo a Manuel Nava Calvillo y Guadalupe González.

Pasadas las 10:00 de la mañana, los personajes salieron e informaron el resultado, señalando que la decisión de la Jucopo es importante porque establece el precedente para todos los demás casos de diputados y diputadas denunciados por malos manejos del erario.

"Si le hubieran dado el perdón a Niño Martínez, eso le hubiera abierto la puerta a todos los demás, y cabe recordar que están pendientes al menos 19 denuncias más", dijo Lupillo González.

De parte de la Jucopo estuvieron presentes los diputados Edson Quintanar Sánchez, Rolando Hervert Lara y Mauricio Ramírez Konishi.

De cualquier manera, el Frente dijo que contactará al área jurídica del Congreso del Estado para corroborar que la promesa de la Jucopo quede formalizada en el papel y se refleje en el proceso legal del ex diputado vinculado a proceso.

A su salida de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta mañana, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) informaron haber recibido de los legisladores la promesa de que no se otorgará el perdón al ex diputado Mariano Niño Martínez, vinculado a proceso por presunto, así como no llegar a acuerdo reparatorio alguno.