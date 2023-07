Justifica diputado ninguneo a Galindo

El diputado José Luis Fernández Martínez, del PVEM, justificó que el gobernador Ricardo Gallardo excluyera al presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, de una reunión realizada la semana pasada para atender el desabasto de agua potable.

En tal encuentro acudieron autoridades municipales, estatales y federales, incluidos los alcaldes de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

El argumento del legislador, líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México fue que el alcalde capitalino se ha enfocado en atender el problema de El Realito en más de 50 colonias, mientras que los integrantes del Comité en falta de agua en los demás municipios conurbados.

José Luis Fernández aseguró que en su momento los esfuerzos institucionales se realizarán de manera conjunta y coordinada, pero mientras tanto se trabaja en elaborar un plan integral.

“Para mí la nota principal debería de ser que hay muchos actores metidos en el tema del agua, es una buena noticia que este Comité sesione. No recuerdo cuándo fue la última vez que sesionó, no me refiero a esta administración, sino a las anteriores”, declaró.