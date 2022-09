Justifica Galindo pago a ejidatarios por predio en el que se construyó un puente

Sin dar una respuesta directa a un desplegado publicado hoy por el ex alcalde Xavier Nava Palacios, en donde éste lo acusa de venganza política y desvío de recursos públicos en el tema de un puente construido sobre presuntos terrenos ejidales, el edil Enrique Francisco Galindo Ceballos declaró que su administración busca enmendar un error de 25 millones de pesos de su antecesor, con el pago de 12 millones a los ejidatarios.

"Voy a dar la explicación más sencilla para que la ciudadanía pueda formarse un criterio: Se construyó un puente, en un terreno que no es del Ayuntamiento. Punto. La historia política, la grilla, los dimes y diretes son otra cosa", dijo en entrevista.

"Se construyó un puente en terrenos que son de un ejido y ahí se violaron derechos, y ese terreno se debe adquirir para que ese puente, efectivamente, sea del Ayuntamiento", añadió el presidente municipal.

Recordó que la exigencia original de los ejidatarios era de 25 millones de pesos y que hoy, se tiene un acuerdo previo, salvo lo que diga mañana el Cabildo, de 12 millones de pesos.

Se le preguntó si el tema es político debido a la inhabilitación que de él derivó para el ex edil Nava Palacios, a lo que respondió que "yo no lo veo como algo político, sino como un asunto sencillo. Es como si yo hiciera un cuarto en el patio de tu casa y nunca te pedí permiso. Tú me dices, ok... Te lo vendo, indemnízame o devuélvemelo".

Recalcó: "Hay un puente ya hecho. Lo que yo estoy haciendo es indemnizar. Estamos atendiendo un error de 25 millones de pesos de la administración pasada, que buscamos resolver con 12 millones. Quitando el tema político, es así de sencillo, para que la gente lo entienda. ¿Quieren que me meta a lo político?, me meto, pero ya mañana se abordará el tema con el Cabildo", concluyó Galindo Ceballos.