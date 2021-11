Justifica Jucopo caso de opacidad

José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que si no se ha publicado información sobre la contratación de personal por honorarios se debe a que la LXIII Legislatura "va iniciando" y está en proceso de organización.

"Digo, no es una justificación. Yo espero que esto no se vuelva a repetir. No tenemos nada que esconder. La información tiene que ser publicada por las vías correctas", reconoció.

En entrevista, reconoció que, en el inicio de la administración, el Poder Legislativo está algo desorganizado en algunos rubros administrativos y que se deberá poner orden "para eso están puntualmente ustedes (la prensa) para señalarnos las áreas de oportunidad", dijo.

El también coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), estimó que a la brevedad podrá estar publicada la información, en la página oficial del Congreso del Estado.

"Es un tema que no está en mi área, que maneja la Oficialía Mayor y el área de Finanzas. Entiendo que está en proceso de contratación aún en algunas áreas, pero ya hay personal que ya fue contratado y en breve estaremos publicando la información", expuso el presidente de la Junta de Coordinación.