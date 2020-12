Justifica Leal liberación de siete implicados en robo de cajero; dos expolicías, entre los involucrados

Luego de la liberación de siete personas que robaron un cajero automático en el municipio de Tamasopo y que fueron detenidos el pasado 12 de septiembre en flagrancia, incluyendo a dos ex policías investigadores, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, subrayó que el actual sistema de justicia penal se enfoca, más que en el castigo al infractor, en la reparación del daño.

"Recordemos que en este sistema, existe en primer lugar la presunción de inocencia, que tengo entendido que en este caso se demostró que no existió inocencia, y en segundo lugar, más que lograr que los delincuentes queden detenidos, se busca lograr la reparación del daño", expresó.

"Parece que aquí, tanto los detenidos como su defensa decidieron ir por un procedimiento abreviado que sí está contemplado en el actual sistema de justicia. Reconocieron su culpa y quiero pensar que fue también porque repusieron el daño ocasionado a la institución bancaria y que ésta, que fue la parte afectada, estuvo de acuerdo", añadió Leal Tovías.

Se le preguntó si los dos ex agentes de la Policía de Investigación, dependencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), no merecían una pena mayor por el delito cometido tomando en cuenta su carácter de ex servidores públicos, a lo que respondió que "ahí, la decisión fue del juez".

La Fiscalía informó ayer que si bien se logró una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses para los detenidos, la defensa de los sentenciados solicitó la suspensión de la pena y el Poder Judicial determinó que los hombres reunían los requisitos que establece el Código Penal del Estado, así como la Ley de Ejecución Penal para obtener su pre liberación, aunque deberán cumplir ciertas condiciones durante el periodo de suspensión.