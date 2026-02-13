logo pulso
Justifica R. Gallardo "destape" de Ruth Glz. a la gubernatura

Sostiene el mandatario que su partido está 20 puntos arriba

Por Rubén Pacheco

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Similar a lo que acuñó Rubén Aguilar Valenzuela, vocero del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, matizó el destape de la senadora Ruth Miriam González Silva, por parte del también legislador Manuel Velasco Coello.

Este miércoles en el Senado de la República, Velasco Coello "destapó" ante la prensa nacional a la esposa del mandatario estatal, como aspirante a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 2027.

Desde el municipio de San Ciro de Acosta donde acudió este jueves a un evento oficial, el mandatario estatal refirió que "lo que quiso decir" su correligionario, fue que el partido del tucán ganará los comicios del 2027 sin importar a qué perfil se postule.

Al igual que, en otras entrevistas, Gallardo Cardona aseveró que el Verde Ecologista registra en la actualidad una ventaja de 20 puntos en las preferencias electorales frente a los demás competidores políticos, incluso con el paso de los días aumenta.

"No, no, no ¡Ay! se le fue un poquito ya al senador Velasco, pero bueno, yo creo que, en esencia lo que quiso decir el senador Velasco es: el candidato que presente el Verde va a ganar en el 2027", comentó.

Al respecto, la presidenta de México y líder moral del oficialista Morena, Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular.

"No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato; que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión directa", manifestó la mandataria nacional.

