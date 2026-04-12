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Kilo del jitomate se comercia hasta en 52 pesos

Comerciantes denuncian que el alza es por factores de clima y transportación

Por Flor Martínez

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Kilo del jitomate se comercia hasta en 52 pesos

En las últimas semanas, comerciantes de mercados y fruterías, han reportado un incremento en los precios de diversos productos de la canasta básica, algunos de los cuales no han bajado su precio desde hace semanas, entre estos el jitomate que se mantiene por arriba de los 50 pesos el kilo.

Aunque este producto ha alcanzado hasta los 52 pesos por kilogramo, dependiendo del establecimiento, para las familias esto representa un aumento considerable en comparación con semanas anteriores.

Locatarios señalan que este incremento se debe principalmente a factores como las condiciones climáticas, el encarecimiento en los costos de transporte y la variación en la oferta del producto. Aseguran que, aunque buscan mantener precios accesibles, el alza es inevitable ante el comportamiento del mercado.

Por su parte, consumidores han manifestado su preocupación, ya que el jitomate es un ingrediente esencial en la dieta diaria, por lo que su aumento obliga a ajustar gastos o reducir su consumo.

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Además del jitomate, otros productos también han registrado variaciones en sus precios, como es el chile serrano, la cebolla, chile poblano entre otros.

Ante este situación, amas de casa esperan que en las próximas semanas los precios se estabilicen, mientras continúan buscando opciones más económicas en distintos puntos de venta.

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