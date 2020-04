L. Armengol: "el Dr. hubiera rechazado la amistad de AMLO"

Si bien lo recuerda cada que viene a San Luis Potosí, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no le va a llegar ni a los talones al doctor Salvador Nava Martínez, por principio de cuentas por lo que se refiere a la honestidad, porque el primer mandatario de la nación dice mentiras todos los días, advirtió el ex senador y ex presidente municipal Jorge Lozano Armengol.

Recordó que con la fundación del Frente Cívico Potosino (FCP), surgió el planteamiento de la ciudadanización de los organismos electorales, por ejemplo, y ni siquiera en el actual régimen del gobierno de México hay consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral -INE-, ahora en manos de partidos políticos como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Explicó que para llegar más de fondo, con toda seguridad el doctor Salvador Nava hubiera rechazado la amistad de Andrés Manuel, pero en cambio Salvador Nava era amigo de gente de izquierda y de derecha, y había gente honesta y con principios como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Explicó que difícilmente vamos a tener otro líder en México que esté a la altura y circunstancia del doctor Salvador Nava Martínez, y dijo esperar que haya más mexicanos como él, porque su trabajo y lucha influyeron en todo el país para que se diera la democracia en diversos aspectos, tanto de participación como de transición del poder.

Aseguró que no hay ni punto de comparación entre Andrés Manuel López Obrador y Salvador Nava Martínez, porque Nava es ubicado por todo México como una persona honesta y Andrés Manuel no lo es.

"El doctor Nava era gente de verdad y este presidente casi todos los días dice mentiras... Nava es gente de confiar y de palabra y Andrés Manuel no... nada que ver".