La Canaco no relajará sus medidas preventivas

El hecho de que se abran plazas y ciertos comerciales unas horas más significará que, nosotros como población, tenemos que administrarnos, ser empáticos y tener mucho ojo en que no debemos relajar las medidas sanitarias de prevención, comentó Juan Carlos Branca, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Fue claro y rotundo en su declaración: "las medidas no podemos relajarlas, no debemos, no nos podemos permitir la relajación de las medidas sanitarias porque la salud es el bien mayor".

Branca explicó que, como comerciantes, van a continuar, en semáforo que sea inclusive en verde y durante el tiempo necesario hasta que estemos realmente con una certeza de la vacunación, continuaremos con las medidas de prevención "y pugnar que sean acatadas por todos nuestros colaboradores desde las empresas y todos los que se relacionan con las personas".