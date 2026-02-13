logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La capital, casi "limpia" de narcomenudistas, dice Gallardo

La Guardia Civil Estatal realiza rondines en San Luis Rey ante falta de Guardia Municipal, señaló

Por Rubén Pacheco

Febrero 13, 2026 12:54 p.m.
A
Ricardo Gallardo / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Al implementar el programa "Enchúlame la colonia" en la San Luis Rey, el gobernador Ricardo Gallardo reveló que, de los más de mil 500 narcomenudistas detenidos en el último año, la mayoría operaban en esta y otras colonias limítrofes de la capital potosina.

"Se han desmantelado aquí prácticamente muchos narcomenudistas (...) se ha hecho una depuración total. Hoy la gente camina más libremente en la noche y trabajo que siempre debió de haberse apoyado de las policías municipales", aseveró.

Sostuvo que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene rondines de vigilancia en dicho cuadrante, ante la ausencia de la Guardia Municipal del ayuntamiento capitalino.

En entrevista, aseguró que casi la totalidad de las colonias y fraccionamientos de la ciudad, se encuentran "limpios" de narcomenudistas y puntos de venta de drogas, por lo cual, la estrategia de seguridad se centra en focalizar grupos delictivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"De células delictivas de 50, 80 personas y nada más quedan tres o cuatro, o sea, se ha estado prácticamente barriendo. Es una barredora de las buenas, no de las malas", exteriorizó.

Cuestionado sobre cuántas agrupaciones delictivas operan en el estado de San Luis Potosí, evitó responder y reviró que debido al trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, se previene el ingreso del crimen organizado proveniente de entidades vecinas.

LEA TAMBIÉN

Detectó GCE narcomenudeo en Centro de Abastos: JGTS

La reacción de ayer de parte de algunos cargadores, se debió a la presencia de la corporación, señaló

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuga en Mercado San Luis 400 es de jurisdicción estatal: Interapas
Fuga en Mercado San Luis 400 es de jurisdicción estatal: Interapas

Fuga en Mercado San Luis 400 es de jurisdicción estatal: Interapas

SLP

Rolando Morales

El problema se localiza en la descarga interna del mercado, informó el organismo

La capital, casi limpia de narcomenudistas, dice Gallardo
La capital, casi limpia de narcomenudistas, dice Gallardo

La capital, casi "limpia" de narcomenudistas, dice Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

La Guardia Civil Estatal realiza rondines en San Luis Rey ante falta de Guardia Municipal, señaló

Galindo defiende cambios en servicios médicos municipales
Galindo defiende cambios en servicios médicos municipales

Galindo defiende cambios en servicios médicos municipales

SLP

Rolando Morales

Aseguró que no existe ninguna afectación sino una mejora sustancial en la atención

Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad
Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad

Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad

SLP

Redacción

Funcionarán hasta el 15 de febrero en cinco puntos de la zona metropolitana