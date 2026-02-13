La capital, casi "limpia" de narcomenudistas, dice Gallardo

Al implementar el programa "Enchúlame la colonia" en la San Luis Rey, el gobernador Ricardo Gallardo reveló que, de los más de mil 500 narcomenudistas detenidos en el último año, la mayoría operaban en esta y otras colonias limítrofes de la capital potosina.

"Se han desmantelado aquí prácticamente muchos narcomenudistas (...) se ha hecho una depuración total. Hoy la gente camina más libremente en la noche y trabajo que siempre debió de haberse apoyado de las policías municipales", aseveró.

Sostuvo que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene rondines de vigilancia en dicho cuadrante, ante la ausencia de la Guardia Municipal del ayuntamiento capitalino.

En entrevista, aseguró que casi la totalidad de las colonias y fraccionamientos de la ciudad, se encuentran "limpios" de narcomenudistas y puntos de venta de drogas, por lo cual, la estrategia de seguridad se centra en focalizar grupos delictivos.

"De células delictivas de 50, 80 personas y nada más quedan tres o cuatro, o sea, se ha estado prácticamente barriendo. Es una barredora de las buenas, no de las malas", exteriorizó.

Cuestionado sobre cuántas agrupaciones delictivas operan en el estado de San Luis Potosí, evitó responder y reviró que debido al trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, se previene el ingreso del crimen organizado proveniente de entidades vecinas.