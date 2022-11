La cartonería, un arte indispensable en Día de Muertos

La cartonería es una técnica tradicional mexicana que permite elaborar cualquier pieza que podamos imaginar utilizando papel y engrudo principalmente, y dependiendo del tamaño o de la complejidad de la pieza se agregan otros materiales como alambre, diferentes tipos de papel o cartón y pinturas acrílicas.

Manuel Alejandro Monreal Acosta es docente de una escuela primaria, pero hace diez años se inició en la cartonería, reconocida como un arte popular, en el que se pueden elaborar figuras como piñatas, “judas” en Semana Santa y en temporada de Día de Muertos catrinas, calaveras y alebrijes.

Platicó que, pese a que esas temporadas son las más demandantes, su trabajo no se detiene en todo el año, ya que generalmente sus creaciones las elabora para exposiciones y eventos culturales en los que es invitado, entre estos el desfile de Día de Muertos que se llevó a cabo hace unos días en la Ciudad de México, en el que participó con su alebrije, que también fue solicitado por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado con motivo de las festividades.

Alejandro Monreal reconoció que trabajar con cartonería tiene su grado de complejidad; se debe hacer una estructura, empapelarla y pintarla.

Para cada etapa se requiere pericia en el manejo de alambres, papel Kraft, engrudo y pinturas.

Para una obra en cartonería se puede tardar de dos a tres meses, sin embargo, las figuras en miniatura son más delicadas, a diferencia de un trabajo monumental.

“Desde niño me atraía el arte popular, desde cerámica, los textiles, el barro, y al momento de fabricar la cartonería, saber que yo la puedo realizar con mis manos, me apasiona, me inspira todo, el hecho de andar en la calle, viajar y proyectar la misma historia de México, mediante calaveras o catrinas”, dijo el creador

Agregó que a la semana trabaja hasta 12 horas, mientras que en la temporada vacacional aprovecha para invertir más tiempo en sus creaciones, ya que en ocasiones se pone a armar esqueletos, para después trabajar y darles un diseño distinto a cada uno.