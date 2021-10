"La corrupción estaba muy arraigada en procesos del gobierno", dice Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo sostuvo que si no se han presentado denuncias hasta el momento en contra de exfuncionarios por las irregularidades encontradas, es porque se está trabajando a consciencia con el equipo jurídico para que estén muy bien sustentadas. "No quiero que la vayan a librar por cuestiones de forma y no de fondo".

"Hay muchas [denuncias] que estamos trabajando, la verdad es que no queremos dar margen a que por poner mal una coma o un punto se vayan a salir por la tangente y que la gente que dañó a San Luis Potosí no busque instrumentos jurídicos para librarla por la forma y no por el fondo de la situación".

Dijo que hay áreas en donde se van a presentar más denuncias, puesto que son las que estaban manejando más recursos, pero sostuvo que no quiere adelantar nada para no alertar a los presuntos responsables, por lo que lo mejor será que cuando estén listas se presenten los acuses de recibo de que ya se interpusieron.

Gallardo Cardona insistió en que, desafortunadamente, la corrupción estaba muy arraigada en los procesos del gobierno, tan es así que "hemos encontrado aviadores por todos lados", de los cuales ya se han dado de baja a al menos 250 personas que sólo estaban llevándose el dinero de los potosinos, sin trabajar realmente.

No obstante, señaló que no es en el aparato central de gobierno donde se presenta más este problema, sino en los organismos descentralizados que, por ser autónomos, piensan que no le tienen que rendir cuentas a nadie "y ahí sí le clavaron el diente", y es donde se ha encontrado "de chile, mole y pozole".

"Todavía no logramos cambiar a esta gente, porque como son autónomos llevan un proceso diferente; es decir, que esta gente sigue cobrando a costa del dinero de los potosinos, eso es lo más doloroso, pero estamos trabajando en ello y como dicen: 'a todo chango le llega su banana', entonces, hay que esperar".