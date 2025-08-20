La inversión foranea mejorará salarios, asegura diputado

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Arturo Lara, señaló que, si bien San Luis Potosí mantiene niveles salariales por debajo de la media nacional, las condiciones de atracción de inversión extranjera y el crecimiento económico del Estado representan la vía más sólida para elevar los ingresos de los trabajadores en los próximos años.

El legislador explicó, que el tema de los salarios está sujeto a un marco de competencia federal y que corresponde a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos su regulación. Recordó que este organismo ha realizado un trabajo importante en los últimos años, logrando incrementos por encima de la inflación, a diferencia de lo que ocurría en el pasado.

Precisó que actualmente los aumentos salariales mínimos alcanzan un 12 por ciento, lo que ha generado que las empresas comiencen a ajustarse y, con ello, se eleven gradualmente las percepciones de los trabajadores. En este sentido, consideró que la tendencia es positiva y que el país va “por buen rumbo y por buen camino”.

Asimismo, destacó que la llegada de inversión extranjera es un factor determinante para mejorar los niveles salariales en la entidad. Resaltó que la administración estatal, ha sostenido reuniones con autoridades de China y Taiwán, además de una próxima visita de empresarios de Japón, lo que refleja la confianza que existe en San Luis Potosí como destino económico.

Finalmente, subrayó que este proceso de crecimiento, permitirá que si bien, actualmente el estado se encuentra por debajo de la media nacional en materia salarial, la atracción de capital internacional impulse un alza sostenida en los ingresos hasta lograr emparejarlos e incluso superarlos.