Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

SLP

La Pila, sin condiciones para ser municipio: López Torres

La diputada evitó opinar sobre los motivos de la propuesta del gobernador

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 21, 2025 02:46 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La diputada Gabriela López Torres se pronunció sobre la propuesta de convertir a La Pila en municipio independiente, y aseguró que, hasta el momento, la delegación no cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Municipio Libre.

En entrevista, López Torres explicó que entre los criterios legales para la creación de un municipio se encuentra contar con al menos el 20 por ciento de firmas de las personas inscritas en el padrón electoral, además de una población mínima de 20 mil habitantes. "La Pila tiene nueve mil, entonces ahí no está cumplido un requisito", indicó.

Asimismo, mencionó que es necesario que la nueva demarcación tenga solvencia económica para cubrir sus propios gastos, así como la opinión del Poder Ejecutivo y un análisis jurídico que determine la viabilidad y el beneficio real para las y los habitantes.

Sobre si esta propuesta podría estar motivada por intereses políticos o electorales, la legisladora dijo: "Prefiero no especular, tal vez es alguna idea, pero prefiero no especular".

