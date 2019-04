La Sefin ve riesgo en pago al CPC

La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal no cuenta con partidas disponibles para cubrir honorarios de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que Daniel Pedroza Gaitán, titular de la dependencia desestimó la propuesta de la legisladora Patricia Silva, quien en días pasado propuso que los consejeros recibieran una remuneración, al advertir que estaría en entredicho su desempeño.

"No está previsto, y la ley incluso a la fecha establece claramente que son cargos honoríficos, por lo que no tendrán remuneración alguna, por lo tanto, el Congreso del Estado no aprobó ninguna partida para el pago de los consejeros ciudadanos", señaló el funcionario.

Pedroza Gaitán consideró que esa propuesta de la diputada es respetable, pero que en todo caso primero tendrían que realizar una modificación a la ley, lo cual no resultaría positivo y se pondría en duda el desempeño de los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción.

El titular de Finanzas indicó que cuando se plantearon esas leyes, se discutió mucho sobre si deberían de recibir algún pago de honorarios, y en esa ocasión el titular del Ejecutivo insistió en que lo ideal era conservar ese carácter ciudadano y honorario de las personas que participarán en este consejo.

"Lo más sano es evitar que puedan existir otros intereses o compromisos que vayan a obstaculizar ese real combate a la corrupción, y creo que como se plantearon las iniciativas que fueron aprobadas por los legisladores, es lo más óptimo", concluyó el funcionario.