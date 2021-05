La SSP explica cómo evitar "secuestro" de tu perfil de WhatsApp

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de San Luis Potosí, a través de la Policía Cibernética, difundió los pasos a seguir para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.

De acuerdo con el portal de esta aplicación de mensajería, dicha función es opcional y añade seguridad a las cuentas.

"Cuando activas la verificación en dos pasos tienes la opción de ingresar una dirección de correo electrónico. Esto permite que WhatsApp te envíe un enlace para restablecer tu PIN por correo electrónico en caso de que lo olvides y, además, ayuda a proteger tu cuenta.

"Para ayudarte a recordar el PIN, WhatsApp te pedirá que lo ingreses con regularidad. Lamentablemente, si desactivas esto, también se deshabilita la función de verificación en dos pasos".

La Policía Cibernética indicó en redes sociales: "¡Ten cuidado! Si recibes un mensaje donde te piden el código de verificación de #WhatsApp que ha llegado a tu móvil no lo hagas y desconfía... Podrían secuestrar tu app, poniendo en riesgo tu información, mensajes y contactos".

Para empezar, explicó, el usuario va a la pestaña de ajustes, entra a la opción de "cuenta" y selecciona la opción "verificación en dos pasos".

"En la opción siguiente seleccionamos 'activar' y a continuación escribimos un PIN de 6 dígitos (te recomendamos no emplear tu fecha de nacimiento o cadenas fáciles de adivinar, como 123456). "Agrega tu correo electrónico para restablecer tu PIN si lo olvidas".

La Policía Cibernética aconsejó a los usuarios que no proporcionen estos dígitos, ni siquiera compartirlos mediante supuestos mensajes de soporte técnico.