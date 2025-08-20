La SSPC atiende crisis mentales

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, confirmó que la corporación atiende de forma constante a personas con crisis de salud mental, así como intentos de suicidio.

“Recuerden que constantemente estamos rescatando gente del distribuidor Juárez y en los puentes de Salvador Nava, hace poquito, tuvimos un evento frente al Hospital Central de una persona que ya habíamos atendido por una autolesión que se hizo esa clase de situaciones las atendemos de manera constante”.

El comisario capitalino explicó que en muchos casos se acude tras denuncias de terceros antes que llamadas de las propias personas al 911 en esta situación.

De igual forma, señaló que se ha trabajado en conjunto con el Sistema Municipal DIF, para las atenciones a personas en situación de calle en el primer cuadro de la ciudad, por lo que en estos casos son integrados a un centro de rehabilitación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la cantidad de intervenciones de esta índole que realiza la SSPC, Villa Gutiérrez aclaró que es muy variable; sin embargo, detalló que en meses como diciembre sí se ha registrado un incremento a comparación con otros periodos del año.

Mencionó que en algunos casos las personas atendidas por la corporación capitalina cuentan con ficha de búsqueda, pero en su gran mayoría provienen de otras entidades federativas, tales como Aguascalientes, Zacatecas

y Monterrey.