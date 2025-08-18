La URC operará en septiembre: RG

Aunque no informó sobre una fecha específica, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, estimó que el campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos comenzará a operar el próximo mes.

De acuerdo con el gobernante, ya se ejercen 160 millones de pesos para el equipamiento de las instalaciones que permitirán ampliar el acceso a la educación superior.

El mandatario estatal aseguró que, como parte de la adquisición del equipo, ya se realizó el procedimiento para la compra de dos brazos robóticos, indispensables para la impartición de diferentes asignaturas y talleres.

En entrevista, aseveró que cuando se inaugure el ciclo escolar de la casa de estudios, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo asistirá a la ceremonia protocolaria.

“La verdad que contentos de poder contribuir con esta gran universidad que va a estar funcionando, primero Dios en septiembre, y contentos de que esta universidad sea una realidad en San Luis Potosí”, expresó el gobernador.

En febrero pasado, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), infomó que la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT), ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, será la sede provisional del complejo universitario.

Después de manifestaciones de padres de familia y alumnos para no ceder la Escuela Secundaria Técnica Número Uno y de la Escuela Primaria Tipo 21 de Agosto, la SEGE optó por la adecuación parcial, que entre otras consideraciones, tendrá tres laboratorios y 31 aulas.

La nueva Universidad Rosario Castellanos ofertará en nuestra entidad dos carreras de ingeniería y ocho de licenciatura: Ingeniería en Inteligencia Artificial y en Robótica y las licenciaturas en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; en Ciencias de Datos para Negocios; en Contaduría y Finanzas; Economía y Desarrollo Sostenible; en Psicología; en Relaciones Internacionales; en Turismo y en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.