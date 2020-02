Lamenta Hervert que empresarios se hayan dejado "chamaquear"

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, diputado Rolando Hervert Lara, respondió "por última vez, aunque no para darle carpetazo al tema, sino para darle objetividad", a las críticas de los empresarios por una solicitud de juicio político aceptada en contra del alcalde Xavier Nava Palacios. "Los chamaquearon", afirmó el legislador.

En rueda de prensa, el diputado lamentó que los empresarios "no cuenten con los elementos necesarios ni objetivos, para que se hayan manifestado como lo hicieron y hayan criticado sin razón el trabajo de las y los diputados que integran las comisiones de Gobernación y de Justicia".

Dijo que en México, en San Luis Potosí y en el mundo, "no puede justificarse el uso de la fuerza desmedida, como lo hicieron. Un acto de agresión a una mujer es intolerable y vergonzoso. La violencia en contra de las mujeres no puede ni debe seguir", en referencia al desalojo realizado en contra de la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, ahora promovente del juicio político contra Nava Palacios.

Hervert Lara continuó: "No hay juicios políticos en contra de la Legislatura pasada; lo que existe son juicios penales por casos como el de la Ecuación Corrupta, pero nosotros no somos policías ni somos ministerios públicos. Que le exijan los señores empresarios al Fiscal General estos resultados. No al Congreso. Nosotros no resolvemos temas penales".

Advirtió que el Congreso va a resolver las solicitudes de juicio político, "no con base en caprichos, ni en voluntades o intereses económicos de ningún tipo. Va a resolver conforme a derecho".