Lamentan falta de recursos para seguridad pública

En los gobiernos de Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto no hubo delincuencia mayor porque había voluntad política, y estrategias que se dejaron de hacer en el gobierno siguiente y hasta ahora, aseguró Fernando Schütte Elguero, titular de Desarrollo e Integración Institucional de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de 2013 a 2016.

Dijo que, cuando los gobernadores no tienen esta voluntad política, el estado va mal necesariamente. Calificó como increíble que de los municipios en los que ha visto el diagnóstico de la seguridad, hay uno que es de los más delicados del país donde más homicidios se cometen, y el gobernador y el presidente municipal no se llevan bien.

-Explicó que en algunos aspectos la seguridad pública ha quedado descobijada, porque por ejemplo desapareció el Subsidio para la Seguridad de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun), pero el suministro directo a las alcaldías enojaba a algunos gobernadores.

Recordó que el jaloneo entre el gobernadores con sus alcaldes se debía a que ellos querían mandar en todo el Estado, pero lo que pasaba era que los municipios no tenían armas, no tenían patrullas o no tenían gasolina para las patrullas ni llantas para los vehículos, y no había elementos en algunos de los municipios.

Explicó que de todo eso conocían los grandes estrategas de la inteligencia del país, y fue por eso que decidieron subsidiar a los municipios para iniciar el trabajo desde las áreas de proximidad, tal y como lo había entendido el excomisionado de seguridad Monte Alejandro Rubido.

Dijo que es impresionante que un municipio no tenga recursos más que para la mitad de la policía a la que tiene derecho, y eso se puede saber con base en las cifras de estado de fuerza que forman parte de los números oficiales de la seguridad.