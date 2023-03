Lamentan priístas renuncia de Osorio

Legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentaron la decisión de Miguel Ángel Osorio Chong de renunciar a la coordinación tricolor en el Senado de la República y declararse independiente, porque genera una percepción de fragmentación al interior del priismo, pero descartaron que pueda haber más salidas.

Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, coordinadora parlamentaria, refirió que el trabajo interno “mata la grilla”, y así es como debe suceder con el senador.

Aseguró que la dimisión del diputado federal no implica más renuncias.

“Apelo a que siga prevaleciendo el diálogo con los grandes priistas como lo es él. Apelo a la consideración de que haya esa unidad, de la que tanto hemos hablado nosotros”, declaró.

Aparte, el diputado priista Edmundo Azael Torrescano Medina, lamentó que, aunque los integrantes de la bancada tienen la posibilidad de hacer cambios en la coordinación, lo ideal es que éstos sean consensuados, dialogados y con apertura por los senadores.

“Osorio Chong es una gran militante del PRI. Se declaró no perteneciente a la bancada, pero también señaló que no deja de ser priista, y debe ser un llamado de atención para todos los priistas, no solo para la dirigencia”, concluyó.