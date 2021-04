Las 5 mil despensas no fueron aseguradas

Tras el accidente de un tráiler que quedó atorado el pasado fin de semana debajo de un puente del río Santiago y el cual transportaba cinco mil despensas supuestamente destinadas a una campaña política, el operador de la unidad se las llevó, informó el secretario General del Ayuntamiento de Soledad, Ernesto Barajas Ábrego.

Dijo el funcionario que el operador solicitó realizar el cambio de mercancía a otro vehículo para poder llevárselas dado que eran alimentos perecederos.

Reiteró que el operador se llevó su mercancía, pagó su infracción y en todo el tiempo que duró este trámite, ninguna de las autoridades presentes formuló algún tipo de denuncia o solicitud de investigación sobre la mercancía.

"Nosotros no somos la autoridad investigadora, ni estamos facultados, no hubo comisión de presunto delito. Simplemente eran productos perecederos, si las respectivas autoridades no procedieron en el momento, ya no es tema del Ayuntamiento", puntualizó.

Indicó que en la competencia de la Policía Vial, se intervino como marca la norma para efectos de hechos de tránsito, pues no había ninguna conducta delictiva por la cual se pudiera proceder.

Explicó que el incidente de tránsito ocurrido a temprana hora del sábado 17 de abril, en la facultad de la autoridad municipal correspondió el emitir una infracción por ingresar a una vía en la que no está permitida la circulación a transporte de carga pesada y de tales dimensiones.

Resaltó que el día de los hechos estuvo presente, Seduvop, personal del INE y en el tiempo en que duró este hecho de tránsito, ninguna autoridad solicitó generar procedencia.