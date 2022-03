Las incógnitas sobre el asesinato de "El Rey del Wepa"

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Lejos de esclarecer el homicidio del sonidero potosino, Juan Manuel Quistián, mejor conocido como "el Rey del Wepa", las incógnitas crecen al darse a conocer que hay dos policías involucrados.

La Fiscalía General de San Luis Potosí señaló que se reunieron elementos suficientes para establecer la presunta participación de José Alberto "N"; Marisol "N" y José Arturo "N", en el asesinato del artista urbano, ocurrido el pasado martes 5 de octubre de 2021 en las calles del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al presentar a los detenidos, el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que la investigación continúa, y si hay más involucrados deberán ser presentados ante las autoridades.

Aparentemente aún no se establece un móvil del crimen cometido contra "el Rey del Wepa".

El día de su asesinato Quistián participó en un baile para homenajear a un sujeto identificado como Jimmy Mamalón en la colonia San Luis Uno, cerca del lugar donde fue acribillado.

Terminó su presentación y subió a su camioneta para irse a su domicilio, justo cuando tomó el camino a la carretera Rioverde, en la intersección con la Avenida Gálvez, se detuvo a esperar el cambio de semáforo, fue en ese momento cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego.

Los forenses confirmaron que "el Rey del Wepa" murió de manera inmediata.

La primera versión señaló que los responsables realizaron los disparos desde otro vehículo, al cumplir el encargo huyeron con rumbo desconocido.

Conforme pasaron las horas, las autoridades no pudieron establecer un móvil del asesinato del famoso sonidero.

"Tontín", como era conocido por sus familiares, parece no tenía problemas con alguna pandilla de San Luis Potosí.

Acorde On, DJ y amigo del artista callejero, confesó que El Sonido Kiss podría presentarse en una colonia donde mandan los Los Vatos Locos, o Los Tropilocos y a la noche siguiente en territorio de pandillas rivales, pero los chavos banda lo respetaban.

Una declaración que brindó Jean-Félix Fayolle, fotógrafo francés cercano a ´el rey del Wepa´, al portal ´La Orquesta´, dejó claro el respeto que le tenían estas bandas de barrios bravos.

"En sus presentaciones mandaba saludos a esos jóvenes que están discriminados en la sociedad, que ellos tenían un lugar muy fuerte en los eventos que organizó la mayor parte de su vida".

Mencionó que organizó presentaciones para ayudar a familiares de personas desaparecidas.

Así como ayudó a sacar a muchos de las garras de las adicciones.

La Fiscalía del SLP no tiene clara una hipótesis sobre el asesinato de un hombre al que sus amigos y familia lo describen como una persona amable, muy cercana a la gente, y que siempre ayudó a las colonias más marginadas.

Las dudas en el homicidio del heredero del sonidero "el Papito" crecen al darse a conocer la participación de dos policías municipales.

Ruiz Contreras estableció que José Alberto "N", exelemento de la Policía de San Luis Potosí, es una de las tres personas que dispararon contra el artista.

Actualmente está preso en el penal de La Pila por estar también vinculado con la muerte de una agente capitalina, ocurrida meses atrás.

Además, Marisol "N" forma parte de la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez; ella fue aprehendida en la calle Bosques de Castilla en la colonia Bosques de Oriente.

El tercer autor material del crimen contra "el Rey del Wepa", será presentado ante el Juez de Control para que se defina su situación jurídica. Las autoridades confirman que el caso no está cerrado y no se descansará hasta esclarecer el asesinato y llevar a todos los responsables ante la justicia.

"El Rey del Wepa" no sólo era conocido en el Área Metropolitana de SLP, su fama traspasó fronteras y llegó a tocar en el sur de los Estados Unidos.

Juan Manuel Qustián es considerado como una figura de la cultura popular del Estado.

El legado lo reconocieron políticos, empresarios y demás sectores de la sociedad.

Acorde On afirmó que "Tontín" representa a la gran mayoría de habitantes de la capital potosina.