Lastras llama a impedir otro "boicot" y exige concluir sesión del CDU

Durante una reunión realizada en la Facultad de Derecho de la UASLP, la integrante de la terna que determinó el Consejo Técnico, Lucy Lastras, pidió a maestras y maestros cerrar filas para evitar que la próxima sesión del Consejo Directivo Universitario (CDU) vuelva a ser "boicoteada", una vez que se convoque para concluir la elección de la nueva dirección.

Lastras reconoció el trabajo realizado en la administración interina y señaló que la Facultad ha atravesado una transición "difícil", tanto por los hechos recientes como por "las piedras que nos han puesto en el camino". Afirmó que la comunidad ha enfrentado un ambiente "hostil" y expresó su respeto hacia quienes han sostenido la conducción académica en estos meses.

Sostuvo, ante decenas de catedráticos que está en la mejor disposición de apoyar el resultado que determine el Consejo Directivo y aseguró que cualquiera de las tres personas de la terna puede asumir la dirección.

También llamó a la comunidad a mantenerse unida: "Si quieren quitarnos, coordinarnos para no dejarnos caer", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lastras señaló que el proceso permanece detenido a la espera de que el Consejo Directivo retome la sesión inconclusa. Pidió puntualidad y vigilancia una vez que haya convocatoria, y llamó a que "la fuerza de los maestros se sienta también en el edificio central".

Aseguró que los consejeros tienen la obligación de cumplir con su deber y recordó que la terna "está en la mesa" y debe ser sometida a votación.

Advirtió que no permitirán "ninguna maniobra" para alterar el procedimiento.