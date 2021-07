Le deben título desde hace 4 años; aducen pandemia

La Universidad "José Vasconcelos", ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, después de más de tres años de haber egresado tiene a estudiantes en espera de recibir su título profesional.

Una de las jóvenes, egresada de la licenciatura de Educación Física y Entrenamiento Deportivo, narró que egresó en 2019, y para evitar retraso en la entrega de la documentación, pagó por adelantado alrededor de 17 mil pesos un año antes.

La estudiante, quien se identificó como ex alumna de la institución, pero que solicitó el anonimato para evitar mayor retraso en su trámite, indicó que, con la pandemia de la Covid-19, la universidad encontró la justificación para ampliar la entrega, bajo el supuesto de que el personal está en asilamiento.

"Ya invertí mi dinero pagando por adelantado, justamente para que adelantaran el proceso y resulta que no es cierto. Me da mucho coraje, porque ya están haciendo la publicidad para este ciclo escolar de los estudiantes que no entren a la uni", concluyó.