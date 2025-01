Le urge a la entidad una Ley de Movilidad

Emitir una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial podrá contribuir a mejorar los reglamentos de tránsito de los municipios y evitar accidentes, como el ocurrido en el Distribuidor Juárez, donde perdieron la vida dos motociclistas, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera. Hizo un llamado a que se investigue a fondo a las autoridades que no impidieron que el tráiler circulara por dicha vía.

“Los tráileres también generan mucha inseguridad cuando circulan por vías que no son las correctas. Existe una Comisión de Honor y Justicia la cual, en caso de que algún oficial o policía no haga bien su trabajo, se inicie una investigación para que en su momento se sancione”, declaró.

Comentó que se espera que a la brevedad pueda emitirse la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado, que también propone medidas regulatorias de seguridad a los motociclistas. Señaló que actualmente existe un desorden con este sector.

“Existe un desorden por parte de ellos y de las autoridades, muchos no tienen placas, muchos ni siquiera usan casco o no conducen de la forma correcta, y lo que buscamos es que se pueda tener un orden, desde el peatón, el ciclista, el transporte público, los motociclistas, el vehículo particular, el vehículo de uso pesado”, comentó Rubén Guajardo.

El legislador mencionó como otro ejemplo es el uso de sillas para niños en los automóviles, pues en diversas ocasiones se suele cargar a los infantes incluso en los asientos delanteros durante los trayectos, lo cual puede resultar en un suceso lamentable en caso de un accidente. Una Ley de Movilidad establecería un marco legal que los ayuntamientos deberán adaptar en sus reglamentos de tránsito, concluyó.