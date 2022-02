Le urge una cirugía y ninguna autoridad le brinda ayuda

Desde hace aproximadamente dos años, Beatriz Rodríguez, de 37 años de edad, comenzó con molestias en su rodilla derecha, luego de estudios realizados con un ortopedista su diagnóstico fue que requiere una intervención quirúrgica de inmediato, sin embargo, no cuenta con ningún servicio médico.

Por ello solicitó a las autoridades municipales y estatales, o bien ayuda de la ciudadanía para poder acceder al tratamiento que requiere.

En entrevista, Beatriz Rodríguez explicó que por su situación económica resulta imposible poder pagar una cirugía que asciende a cerca de 200 mil pesos, por lo que en días pasados buscó apoyo al gobierno municipal, así como estatal, sin embargo, no ha podido concretar una cita con alguna autoridad para platicar sobre su estado de salud.

Señaló que tampoco tiene seguro social, puesto que en la pizzería en que labora no cuenta con esa prestación, por lo que se le dificulta poder trabajar con su problema en su rodilla.

"De repente se me hizo así la rodilla y he estado trabajando con la molestia, el ortopedista me dijo que necesito la prótesis de manera urgente, por eso es que he tratado de buscar apoyo a las dependencias, pero no me han recibido porque no cuento con recurso ni seguro social", dijo.

Señaló que no cuenta con algún número de cuenta bancaria, pero las personas que de buen corazón quieran apoyarla, pueden comunicarse al número 444 638 7733 o bien acudir a su domicilio en la calle Privada de las Américas #166 en el fraccionamiento la Raza.