Legislativo debe validar concesión de agua en SGS

Las decisiones que tome el Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez sobre la posible concesión del servicio de agua potable o la desincorporación del organismo Interapas, deberán ser analizadas por el Poder Legislativo, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez, vocal de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

Agregó que la desincorporación del Interapas, anunciada por la alcaldesa Leonor Cervantes Noyola, tendrá que ser estudiada por el Congreso del Estado, pues la creación del organismo intermunicipal se dio a partir de un decreto legislativo y toda modificación la debe analizar el Pleno.

“Entonces, el asunto aquí es que en un lapso de no mucho tiempo, esperamos ya se ponga de manera formal el tema para poder tener más clara la declaración. Mientras no haya una propuesta en la mesa, no podemos comentar más al respecto”, aclaró.

Sobre la posibilidad que el gobierno soledense concesione dicho servicio, explicó que las administraciones municipales tienen múltiples formas de proporcionarlo, puede ser de manera directa, a través de organismos intermunicipales, por concesión o de manera conjunta entre el municipio y la iniciativa privada.

“Lo que yo declaro, pues tiene que ver con lo que leemos y escuchamos de parte de las declaraciones de la alcaldesa y del Interapas”, concluyó el entrevistado.