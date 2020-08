Ley de Ingresos vigente no incluye multas por no usar cubrebocas, justifica Nava

Afirmó que para poder aplicar dichas medidas sería necesario realizar cambios en la Ley de Ingresos, por ello únicamente se procedió a utilizar las atribuciones que tienen las direcciones como lo es el área de Comercio.

Señaló que si se quiere hacer algo más para reforzar las medidas se tendrían que hacer varias modificaciones.

"Nosotros somos la capital y nosotros tenemos que hacer exactamente lo que la ley nos permita, nosotros no vamos a transgredir ningún derecho ni algo que no tenga un sustento legal, entonces lo que propuse es que si tenemos que hacer otras modificaciones, hagámoslas, porque no podemos cobrarle a nadie si no está establecido el cobro en la Ley de Ingresos, eso es algo establecido para todo el país", concluyó.

"Lo que puede hacer un gobierno es lo que está establecido en la ley", señaló el alcalde de la Capital, Xavier Nava Palacios al señalar que el Ayuntamiento capitalino no está en condiciones de cobrar multas a los ciudadanos que omitan el uso de cubrebocas, tal y como ya se hace en algunos otros municipios.