Activista denuncia desinterés legislativo tras rechazo a Ley de Protección a Personas Cuidadoras

Mariana Hernández Noriega, activista y presidenta de la organización "Cuidadoras Potosinas", lamentó que la iniciativa para emitir la Ley de Protección a Personas Cuidadoras del Estado fuera desechada por la Comisión de Salud del Congreso del Estado, por argumentos a los cuales calificó como falsos, asegurando que los legisladores "ni siquiera leyeron la iniciativa".

La propuesta fue presentada en 2023 por Hernández Noriega y la ex diputada local Gabriela Martínez Lárraga. La LXIII Legislatura concluyó sin que dicha iniciativa tuviera un avance, por lo que fue recibida por los legisladores entrantes, que a cuatro meses de iniciar su cargo, desecharon la propuesta.

""Ellos plantean que no se puso el presupuesto, lo cual no es cierto. No se estimó un presupuesto numérico como tal porque, precisamente por ser una ley de nueva creación, no podíamos poner cifras monetarias fijas. (...) La Ley de Asistencia ni siquiera reconoce a las personas cuidadoras como grupo vulnerable, entonces es incongruente que digan que sí está incluido lo que se pide", apuntó la activista.

Mariana Hernández comentó que, si bien se veía venir un posible rechazo a la propuesta, le sorprendió que los legisladores, e incluso los asesores, ni siquiera hubieran leído la iniciativa, pues de haberlo hecho, no se habría desechado con los argumentos señalados.

La iniciativa buscaba, entre otras propuestas, establecer un Sistema Estatal de Cuidados que ofreciera a las personas cuidadoras, acompañamiento psicológico, representación legal y apoyo para incorporarse a programas sociales existentes. También se planteaba una pensión para personas cuidadoras, sobre todo para jefas de familia y madres solteras, que son el sostén económico de sus familias.

La activista y madre cuidadadora anunció que la organización "Cuidadoras Potosinas" emitirá una postura oficial en contra del rechazo a su propuesta y que posiblemente realizarán una marcha en protesta por la situación.