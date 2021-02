Libro recoge vivencias tras las rejas

"Hurricanes blues, voces desde la cárcel", Coedición del Centro Universitario de Arte y Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la Fundación Renace como instancia investigadora, cuenta historias de internos del Centro de Reclusión de La Pila, algunos de ellos de reos procesados por delitos que no cometieron.

Oscar Montero García, como responsable del taller para recuperar las anécdotas, y el guionista Aldo Patlán, dan cuenta de los motivos y casos destacados del libro, cuya presentación recayó en José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Fundación.

La participante Patricia Flores Blavier, recuerda por ejemplo el caso de Alejandro Chávez, interno que dejó en el libro sus vivencias en la cárcel, luego de ser procesado y sentenciado por un delito que no cometió.

Alejandro narra desde su detención hasta su estancia en La Pila, hasta que por intervención de la fundación Renace, se demostró que era acusado de un delito que no cometió y fue liberado.

"Yo no cometí el delito del que me acusaron, pero he cometido muchas otras tonterías, y ahí las vi y ahí aprendí que me había equivocado", relató.