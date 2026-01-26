Lidian potosinos con frío extremo en Texas

Millones de habitantes de Estados Unidos, entre los que se encuentran potosinos residentes, están en espera de lo peor de la tormenta invernal, que por sus características ya ha provocado compras que vaciaron los anaqueles en los supermercados, para un resguardo previsto de un mes, informó Martha Olvera, líder de la Casa San Luis en Houston, Texas.

En la ciudad de Houston, la temperatura ha bajado de manera progresiva cada hora, en Conroe caía hielo negro y aguanieve, pero durante la tarde de este domingo ya caía nieve y pintaba de blanco los pisos lo mismo que en College Station, Bryan y Magnolia Montgomery.

Precisó que se mantiene en contacto permanente con el consulado mexicano, de manera que los potosinos puedan informar en tiempo real cualquier eventualidad relacionada con la tormenta o en su caso con los cortes de energía eléctrica.

Mientras ello ocurría, autoridades de diferentes localidades en Texas colocaban químicos en las carreteras, con el fin de evitar que los automóviles derrapen, pero se han presentado lluvias fuertes y las condiciones del clima han dificultado el trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de que Ciudad Juárez, Chihuahua, se pintó de blanco este domingo a raíz de una nevada en cantidad inusual, en Texas fue empeorando el clima, en tanto que los habitantes ya esperaban cortes de energía eléctrica.

Martha Olvera explicó que entre potosinos se monitorean, aunque hasta ahora no se sabía de algunos que hubieran optado por acudir a los albergues instalados por las áreas de Protección Civil del gobierno texano, hasta ahora solo receptores de personas en situación de calle.