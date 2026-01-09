Límites de Soledad y la capital se convierten en un basureo

En la avenida Arenal, antes un espacio de colaboración entre las administraciones de la capital y Soledad, está surgiendo un basurero no autorizado a un lado de uno de los más recientes centros comerciales instalados en la zona.

En ese lugar, desconocidos han arrojado toda clase de residuos, principalmente basura de mano como botellas y contenedores de un solo uso, así como platos desechables y maleza, pero también llantas de automóviles que pueden representar un serio riesgo de contaminación si a alguien se le ocurre prenderle fuego al basural.

Se recuerda que, en 2021, al inicio de la primera administración del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, se coincidió con el Ayuntamiento de Soledad en un evento de limpieza y rehabilitación de la calle o avenida Arenal como muestra de que habría plena coordinación entre gobiernos municipales para atender las zonas limítrofes entre ambas demarcaciones, pero al paso del tiempo, esas buenas intenciones cayeron en el olvido.

Actualmente, la calle Arenal, a pesar de su importancia como vía de conexión entre ambos municipios, parece ser tierra de nadie, con más aspectos de abandono que de coordinación. Uno de ellos es el basurero referido que se ubica detrás de un gran almacén de cadena internacional y justo frente a la avenida Última Norte que marca el límite de la colonia Industrial Mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí