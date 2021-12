Llama Comercio a evitar pirotecnia

La directora de Comercio Municipal, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, hizo un llamado a la población a que, en estas fechas, sea responsable en el uso de pirotecnia o de ser posible, la evite para eliminar el riesgo de accidentes, a la vez que reveló el número de vendedores permitido para esta Navidad y Año Nuevo.

Informó que ya se dio capacitación en medidas de seguridad a 830 vendedores que ofertarán fuegos artificiales en los únicos días permitidos: el 24, 30 y 31 de diciembre, exclusivamente. El año pasado, precisó la funcionaría, el padrón de comerciantes de pirotecnia era de 850.

La directora advirtió que no habrá tolerancia para vendedores que no cuenten con su certificado de capacitación por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil y que no hayan realizado el pago en Comercio por el derecho de uso de suelo.

Aclaró que el proceso de pago aún se encuentra abierto, por lo que el número de vendedores autorizados podría variar, tanto a la baja como al alza.

En el tema del comercio informal que tiene invadido el Centro Histórico de la capital, Beatriz Benavente comentó que luego de que el Cabildo regresó al área a su cargo las atribuciones completas para regular este fenómeno, se convocó a mesas de diálogo a los representantes de al menos 18 organizaciones de vendedores.

Reconoció que en la mayoría de éstas hay poca disposición para llegar a acuerdos, pero dijo que el diálogo es uno de los primeros pasos del proceso de reordenamiento en las calles del Centro Histórico.