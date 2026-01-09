Llega agua turbia de "El Realito"

Una vez que concluyó la reparación de la la zona dañada en el acueducto de la presa El Realito y que se constató que el agua llegó con turbidez, la empresa anunció que desfogará líquido antes de que llegue a los tanques de almacenamiento y por lo tanto, el servicio de agua sigue suspendido en algunas colonias de la capital.

A diferencia del proceso anterior, cuando la empresa operadora acostumbraba a enviar el agua con turbidez, desde hace un aproximado de dos años, el organismo operador pidió a la empresa enviar el agua hasta que concluya el desfogue de los excedentes.

La turbidez es el resultado del ingreso de arenas, durante el proceso de extracción y sustitución de los tubos que resultan dañados en cada uno de los más de 80 accidentes ocurridos desde el inicio de operaciones, el 21 de enero de 2015, cuando la primera agua turbia que llegó era explicada por los operadores de la época como una concentración de manganeso, en realidad eran sedimentos.

Según el aviso difundido por el Interapas, la compañía anunció la suspensión del servicio hasta en tanto sea posible enviar a través del acueducto, líquido transparente a los tanques de almacenamiento.

La turbiedad del agua no alcanza los parámetros de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que permiten clasificar el agua para consumo humano.

Anoche, el Interapas informó que comenzó a llegar agua limpia de la presa El Realito a los tanques de almacenamiento.

La compañía operadora desfogó toda el agua turbia generada por las fracturas del acueducto y los sedimentos de arena que se acumularon durante el proceso de colocación de la tubería sustituta.

Apenas durante la mañana, la empresa avisó que estaría suspendido el abasto del agua, porque se requería de retirar lodos y sedimentos acumulados en el proceso de reparación.