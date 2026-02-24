Lleva RGC "Apoyo Seguro al Estudiante" en Villa de Pozos

logo pulso
Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó sin límites su compromiso con la protección de la niñez y juventud del municipio de Villa de Pozos al entregar pólizas del programa "Apoyo Seguro al Estudiante", el cual garantiza atención médica ante cualquier accidente que ocurra dentro de las escuelas o durante el traslado de la casa al plantel educativo.

Acompañado por alumnas y alumnos que disfrutaron la convivencia que tuvieron con el Gobernador, Ricardo Gallardo, destacó que este programa, junto con la entrega gratuita de útiles escolares, mochilas, zapatos y uniformes, representa un apoyo directo a la economía familiar y contribuye a reducir la deserción escolar, lo que permite que las y los estudiantes continúen plenamente su desarrollo académico y puedan acceder a mejores oportunidades de estudio.

En esta ocasión, los alumnos beneficiados con el programa "Apoyo Seguro al Estudiante" en Villa de Pozos fueron: Preescolar "Estefanía Castañeda"; Escuela Primaria "Heroico Colegio Militar"; Escuela Primaria "Rafael Ramírez" y la Escuela Secundaria Técnica N° 90, cuyos estudiantes agradecieron por este beneficio único en el país y sin precedentes en el Estado, contemplando la cobertura de hasta 25 mil pesos en gastos médicos a consecuencia de un accidente. 

Ricardo Gallardo, subrayó que el programa genera ahorros significativos para las familias potosinas, acciones que forman parte de una política integral que impulsa su con más infraestructura y apoyos en beneficio de más de 560 mil estudiantes, consolidando el cambio que se vive con mayor bienestar y oportunidades para la comunidad escolar.

