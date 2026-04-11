Lleva RGC calidad de vida a San Martín Chalchicuautla
El mandatario arrancó la construcción de una Unidad Deportiva y Cultural, además de una ubr
Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, en una intensa gira de trabajo por la Huasteca potosina, arrancó, en San Martín Chalchicuautla, la construcción de una unidad deportiva y cultural, así como de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y el camino Tres Palmas-El Huayal, obras que impactarán directamente en el desarrollo social de las familias al otorgar nuevos espacios para el esparcimiento y la activación física, el cuidado de la salud y en la conectividad segura de sus comunidades.
En el cambio que se vive y se siente, acompañado por el cálido recibimiento de las familias del municipio y la alegría de jóvenes estudiantes, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que su administración estatal continúa trabajando sin límites para que los 59 municipios accedan a más obras que transformen la calidad de vida de sus habitantes, priorizando las regiones que más rezago social presentaban y en las que, ahora, se entregan directamente los apoyos sociales a la gente, además de la infraestructura terminada y equipada que se construye en sus respectivas comunidades.
El Gobernador del Estado compartió que, como parte de su estrategia para fortalecer el bienestar social y la cohesión comunitaria, la Unidad Deportiva y Cultural San Martín contará con canchas de futbol, una cancha multiusos, área de juegos infantiles, aparatos de ejercicio al aire libre, baños y alumbrado, lo que dignificará el entorno urbano del municipio a la vez que impulsa la regeneración del tejido social y la convivencia sana, anuncio celebrado por niñas, niños y jóvenes que disfrutaron la convivencia con el Gobernador, quien les regaló balones al término del evento.
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