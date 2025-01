Llevan a FGE denuncia contra empleado de Sedesore por fraude

Debido a que Edgar Ulises, propietario de la agencia de viajes Ulitour y supuestamente empleado de Sedesore, no ha respondido mensajes sobre el pago realizado para un viaje a Mazatlán, clientes afectados denunciaron que los desfalcó con alrededor de 2 millones de pesos.

En entrevista a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luz David Esquivel Ponce, cliente afectado y habitante de Cerro de San Pedro, explicó que acordaron el servicio a principios de año para viajar el pasado 24 de agosto, meses después recorrió la fecha acordada y luego lo volvió a recorrer hasta finalmente incumplir.

"Que no alcanzó a hacer el pago, que lo recorriéramos, que lo aguantáramos una semana. Lo recorrimos una semana, alguna gente quiso y alguna gente se 'bajó'. Nos prometió que en fin de año iba a mandar a las personas que no quisieran, que iba regresar el dinero a las personas, lo cual no regresó", declaró.

Añadió que al momento el dueño de la agencia "no da la cara" respecto de los pagos entregados, cuya suma asciende a aproximadamente 2 millones de pesos aportados por más de 200 personas.

Refirió que en días anteriores presentó una denuncia por fraude en contra del Edgar Ulises, quien ahora respondió de la misma forma al acusarlo de amenazas. "Aquí estamos presentes y quien no ha dado realmente la cara, es él. Exigimos a la Fiscalía que nos ayude", comentó.

"Le venimos a pedir a la Fiscalía que haga justicia. Fuimos estafados por una persona que se llama Edgar Ulises Aguilar Moreno (...) él se respalda en ser trabajador de gobierno para no pagarnos. Nos ha dado muchas largas", concluyó.