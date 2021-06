Llevan a tianguis la música andina

Todos los días Teodoro López en compañía de su hijo recorre diversos tianguis instalados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, para deleitar a los asistentes tocando con sus instrumentos de viento música andina.

El género musical es conocido así por su origen en los andes sudamericanos de Perú, Bolivia, Sierra de Ecuador, Noreste de Argentina entre otros cuyos instrumentos representativos son la quena, quenacho, zampoña y la flauta de pan, instrumentos con los que Teo aprendió desde los trece años a tocar esta música y que años más tarde los fabricó.

Oriundo de la ciudad de México contó que fue a los trece años que tuvo la oportunidad de entrar a un grupo en donde se tocaba este género, es por ello que se convirtió en su principal afición, pues después de ello trabajó en una tienda de instrumentos musicales en donde adquirió amplios conocimientos entre estos, el poder fabricarlos.

Sin embargo, fue apenas hace dos años que se dedica de lleno a este oficio, recorriendo los lunes los tianguis de la cabecera municipal de Soledad y Pavón, los martes en la Julián Carrillo y Progreso, miércoles en B. Anaya, jueves en San Juan de Guadalupe y San Felipe y los viernes en los mercados República e Hidalgo, los sábados va a El Polvorín y el domingo hasta la colonia Satélite.

Pero por el tema de la pandemia se vio afectado por la disminución de personas en algunos de los mercados sobre ruedas en mención, asimismo dijo ser afortunado de que en más de un año que se ha dedicado a trabajar en estos sitios congregados de personas no se enfermó de Covid 19, ya que estaba expuesto por no utilizar el cubrebocas al momento de inhalar aire para tocar sus instrumentos de viento.

"Gracias a Dios no me he enfermado en este tiempo, me encomiendo mucho a Dios, y mucha gente sí me ha apoyado no sólo con una moneda, nos dan fruta o verdura y lo recibimos con gusto, además de que dicen que les gusta mi trabajo", expresó.