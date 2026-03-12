Llevan gastronomía potosina al Senado de la República

La tradición gastronómica de Soledad de Graciano Sánchez, tuvo representación a nivel nacional gracias a la cocinera tradicional Ma. Magdalena Hernández

Trujillo, conocida como "Doña Malena", quien recientemente participó en una degustación en el Senado de la República, donde se promovió uno de los platillos más emblemáticos del estado, particularmente del municipio, las enchiladas potosinas.

Originaria del centro histórico de este municipio, Doña Malena se ha dedicado por años a preservar la elaboración artesanal de este platillo, una receta que aprendió de su madre y que ha mantenido fiel a la tradición familiar.

Gracias a su experiencia y dedicación, la cocinera ha sido reconocida como una de las principales exponentes de la cocina tradicional en la región, perfeccionando con el paso del tiempo la receta que distingue a este alimento característico de la gastronomía potosina.

Además de su actividad culinaria, Doña Malena ha vivido toda su vida en el centro de Soledad, donde también mantiene una tradición familiar al preparar y vender carnitas y gorditas durante los fines de semana, actividad que se ha convertido en un punto de encuentro gastronómico para habitantes y visitantes.

A lo largo de su trayectoria, sus enchiladas potosinas han sido presentadas en diversos espacios culturales y académicos. Entre ellos destacan degustaciones en El Colegio de San Luis, donde investigadores y académicos han reconocido el valor gastronómico de este platillo tradicional.

También ha participado en actividades culinarias en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, así como en la Primera Feria Turística de San Luis Potosí, donde representó la riqueza gastronómica del municipio.

Recientemente, con el apoyo del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, Doña Malena acudió al Senado de la República para participar en una degustación gastronómica donde se elaboraron alrededor de 2 mil 500 enchiladas potosinas preparadas bajo métodos tradicionales, con el objetivo de promover la gastronomía de Soledad de Graciano Sánchez y del estado ante legisladores e invitados especiales.