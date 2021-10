Llevarán al pleno dictamen sobre placas gratuitas el próximo jueves

El lunes próximo se emitirá el dictamen sobre la iniciativa de placas gratuitas presentada por el Poder Ejecutivo, para después publicarlo en la Gaceta Parlamentaria.

Así, el jueves próximo se discutirá y en su caso, se aprobará por el Pleno, informó Roberto Ulises Mendoza Padrón, diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Estado.

Sentenció que no se ampliará el plazo de análisis del planteamiento en la Comisión, por lo cual, sí o sí el lunes se presentará a la Mesa Directiva una vez considerado el impacto presupuestal remitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Después de una reunión con los integrantes de la dictaminadora, opinó que no fue rápido el tratamiento que se le dio a la moción del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, "aparte no nos pega este año el impacto presupuestal, porque nada más tenemos dos meses.

"Ya el lunes tendríamos que votar. Ya no se podría dar un plazo mayor, porque ya ahorita no llevamos todas las dudas y se las vamos a mandar al secretario de Finanzas, y el secretario nos las tendría contestadas lo que es el fin de semana", comentó.

Mendoza Padrón confió que en la reunión del lunes próximo, se logrará el concenso de los miembros de la Comisión, para remitirla a la Mesa Directiva; en la reunión de hoy varios congresistas mostraron sus dudas sobre qué pasara en caso de extravío y otras observaciones.