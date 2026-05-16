logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias atípicas afectaron a 300 productores

Precipitaciones se presentaron en la zona norte de la capital potosina

Por Rolando Morales

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias atípicas afectaron a 300 productores

Las lluvias atípicas registradas en la segunda mitad de abril en la zona norte de la capital potosina, dejaron afectaciones directas en más de 300 productores agrícolas y daños en al menos 80 viviendas de comunidades de la delegación de Bocas, informó el titular de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Edmundo Torrescano Medina.

El funcionario detalló que las precipitaciones acompañadas de granizo impactaron más de mil hectáreas de cultivo, principalmente en áreas rurales del municipio, lo que obligó al Ayuntamiento a implementar una estrategia emergente para apoyar a los productores afectados.

Explicó que se entregaron apoyos como maíz certificado, semilla certificada, acolchado agrícola y próximamente se otorgará un respaldo económico directo para contribuir a la reactivación de las actividades productivas.

Torrescano Medina agregó que también se puso a disposición de los agricultores la central de maquinaria agrícola municipal, con tractores, e implementos agrícolas gratuitos para acelerar la recuperación de las zonas dañadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cuanto a las afectaciones habitacionales, señaló que las lluvias impactaron viviendas en diversas comunidades de Bocas, donde se contabilizaron alrededor de 80 casas con daños directos.

Indicó que, mediante apoyos municipales y donativos, se distribuyeron más de 80 paquetes de láminas, colchones, más de 200 despensas, así como paquetes de pan y leche para las familias afectadas.

"El apoyo fue muy variado porque también hubo muchas donaciones y participación de distintas áreas del Ayuntamiento", comentó el secretario, quien aseguró que las acciones continuarán para atender las consecuencias de las lluvias en la zona rural del municipio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP
    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP

    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP

    SLP

    Iván Edmundo Rodríguez

    La banda estadounidense tocará de forma gratuita en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers
    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers

    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers

    SLP

    Flor Martínez

    El secretario general de Gobierno, señaló que estos edificios deben usarse sólo para servicios públicos

    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede
    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede

    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede

    SLP

    Flor Martínez

    La nueva Unidad Administrativa concentra áreas clave para atención ciudadana

    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta
    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta

    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta

    SLP

    Rolando Morales

    Vecinos reportaron acumulación y quema de basura, afectando la avenida de las Torres.