Mariana Navarro Tovar, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó que la alimentación consciente tiene que ver con la identificación del por qué estamos comiendo, "no con la restricción de los alimentos".

Destacó el hecho de que en la temporada decembrina, por cuestión de reuniones con amigos y familia, es cuando se da un aumento de peso precisamente por la alimentación que se tiene, "y la temporada se presta, a final de cuentas los alimentos sirven también para socializar con los demás y en México lo hacemos con mayor regularidad, por lo que no se debería de tener alguna restricción alimentaria, solo moderar el consumo de los alimentos".

Sobre las recomendaciones a seguir para no caer en excesos durante la temporada navideña, la maestra Mariano Navarro Tovar sugirió que si se tiene alguna reunión por la tarde, "el desayuno no tiene por qué ser tan abundante; si la reunión se realiza en un establecimiento se puede pedir una opción sin muchas calorías, tomar bebidas cuyo nivel calórico no sea tan alto".

"Lo importante siempre no es dejar de comer, sino comer lo que realmente necesitamos, sin excedernos y sobre todo, tener conciencia de saber el por qué estamos comiendo". Puntualizó.

Dijo que es muy importantes saber realmente el por qué estamos comiendo; "identificar si es por hambre, o por alguna situación emocional. Estas técnicas han funcionado mucho, ya que permiten regular el consumo de alimentos; a todos nos pasa que estamos comiendo en alguna reunión, y cuando te das cuenta estás comiendo de más".

La alimentación consciente nos permite hacer esto, "el que puedas masticar o sorber el alimento, procesarlo, percibir los sabores y darte cuenta de porqué lo estás consumiendo, a eso se refiere ese término".